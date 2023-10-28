السيول تقطع طريق سفاجا -قنا بالكيلو 85

شهد طريق "سفاجا- قنا" وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 سيول مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة مرور سفاجا إيجاد حلول لتسيير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر .

من جانبه، قال اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.

وأكد رئيس المدينة، أن الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين.

وشهدت مدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة، مصاحبة لرعد وبرق على اغلب مناطق حلايب وصولا إلى مدينة الشلاتين شمال حلايب، حيث ينتظر أهالى حلايب وشلاتين سقوط الأمطار لظهور العشب واكتساء الصحراء بلون العشب الاخضر.كما شهدت مدن شمال محافظة البحر الأحمر الغردقة ورأس غارب انتشار للسحب المحملة، حيث من المتوقع ان تشهد تلك المدن سقوط امطار خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكانت محافظة البحر الأحمر قد رفعت درجة الاستعداد القصوى استعداد لموسم السيول وتم تشكيل لجان من ادارة الازمات بالمحافظة وبالتنسيق مع ادارة الازمات بمجالس المدن للتأكد من جاهزية البرابخ و السدود لمواجهة السيول وموسم الشتاء بشكل عام.