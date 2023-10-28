Threads تعمل على واجهة برمجة تطبيقات للمطورين

كانت Threads تفتقد الكثير من الميزات التي يتوقعها المستخدمون من خدمة مشابهة لخدمة Twitter (الآن X's) عند إطلاقها. ومع ذلك، على مدى الأشهر القليلة الماضية، تم طرح المزيد والمزيد من الميزات الجديدة لمنح المستخدمين تجربة أكثر قوة، بما في ذلك استطلاعات الرأي، وطريقة سهلة لنشر صور GIF والقدرة على اقتباس المشاركات على الويب. ومع ذلك، نظرًا لعدم احتوائها على واجهة برمجة التطبيقات (API)، لا يستطيع مطورو الطرف الثالث استحضار ميزات خاصة بخدماتهم والتي من شأنها أن تجعل الشبكة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأشخاص. ومن الأمثلة على ذلك قدرة وكالات النقل المحلية على نشر تنبيهات الخدمة تلقائيًا عند تأخر القطار. وفقًا لرئيس Instagram آدم موسيري، تعمل Threads على واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين، ولكن لديه مخاوف بشأن كيفية استخدامها.

كما أفاد موقع TechCrunch لأول مرة، رد موسيري على محادثة على المنصة حول الحصول على تجربة تشبه تجربة TweetDeck لـ Threads. وردًا على أحد المستخدمين الذي قال إن Threads لا تحتوي على واجهة برمجة التطبيقات (API) حتى الآن، قال المسؤول التنفيذي: "نحن نعمل على ذلك". وأضاف أنه يشعر بالقلق من أن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات قد يعني "المزيد من محتوى الناشرين وليس المزيد من محتوى المبدعين"، لكنه يدرك أنه "يبدو وكأنه شيء [تحتاج الشركة] لإنجازه."

قال موسيري سابقًا إن Threads لن تعمل على تضخيم الأخبار، وهو الأمر الذي ربما كان مخيبًا للآمال سماعه للناشرين والقراء الذين يتطلعون إلى ترك X. وقال إن Threads يريد بدلاً من ذلك "تمكين المبدعين بشكل عام". وفي الآونة الأخيرة، في AMA نشره على المنصة، قال موسيري إن طموح فريقه على المدى الطويل هو أن تصبح Threads "منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت"، مما يعني أن تكون ذات صلة ثقافيًا وكبيرة من حيث المستخدم مقاس. وقال إنه يعتقد أن لدى Threads فرصة لتجاوز X، لكنه يعلم أن خدمته أمامها طريق طويل لتقطعه. وفي الوقت الحالي، يحافظ على تركيز فريقه على تحسين تجربة الأشخاص أسبوعًا بعد أسبوع.

أعلن مارك زوكربيرج مؤخرًا أن Threads لديها "أقل بقليل" من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا. ومثل موسري، فهو متفائل بشأن مستقبله، وقال إن هناك "فرصة جيدة" لوصوله إلى مليار مستخدم خلال العامين المقبلين.