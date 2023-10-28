7 أطعمة تعمل على رفع الضغط المنخفض

يعاني البعض من الضغط المنخفض، سواء كانت هذه الحالة متكررة أو بسبب الإجهاد وعدم الراحة، مما يحتارون في الأطعمة التي تناسب حالتهم لرفع الضغط بسهولة، لذلك نقدم لك أبرز الأطعمة والمشروبات لرفع ضغط الدم المنخفض سريعًا.

ضغط منخفض

أطعمة مناسبة لأصحاب الضغط المنخفض

الأكلات المالحة

تعد الأكلات المالحة هي أسرع حل لرفع ضغط الدم، لذا عليك حمل أي شيء في حقيبتك مالح، خاصًة إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم باستمرار، فمن الممكن إذابة بعض الملح مع الماء وشربة، لرفع الضغط بسرعة.

القهوة

يمكنك شرب كوب من القهوة بدون سكر، لإعتدال ضغط الدم، فهو من الحلول المثالية، خاصًة أن القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير.

العرقسوس

العرقسوس من المشروبات الرمضانية التي يحبها الكثير كما يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، لذلك يمكنك شربه عند الشعور بالهبوط وإنخفاض الضغط.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، يمكن أن يساعد في تحسين حالتك، في كوب من الماء الساخن، أضف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، يُطهى المزيج لمدة 10 دقائق ويصفى، ثم أضف ملعقة من العسل قبل تناوله، عليك تكرار هذا المشروب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

العسل

حافظي على حمل زجاجة صغيرة من العسل في متناول يديك، وعندما تشعر بالدوار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، أضف ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الملح إلى كوب من الماء وشربه على الفور، هذا يساعد على زيادة مستوى ضغط الدم على الفور.

الزيتون

يعتبر عنصر الحديد مفيد للأشخاص الذين يعانون من أعراض انخفاض ضغط الدم، لذلك يعتبر الزيتون من الحلول المناسبة لأصحاب الضغط المنخفض؛ لأنه غنى بالحديد وفيتامين E، كما يحتوى على نسبة جيدة من الملح.

الزبيب

إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم بشكل متكرر، فمن الأفضل أن تحمل حفنة من الزبيب معك، من المعروف أن الزبيب هو أفضل الأطعمة لمنع انخفاض ضغط الدم، أيضا يمكن للمرء نقع حفنة من الزبيب في الماء مساء، وتناولها على معدة فارغة في صباح اليوم التالي.