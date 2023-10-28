ميسرات ريحانة يشاركن نزلاء أورام المنيا احتفالات أكتوبر

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء" بالمنيا ، اليوم السبت ٢٨ اكتوبر ، فعاليتان على قدر كبير من الأهمية ، بمشاركة أكثر من ٢٥ فتاة من سواعد وحدة ريحانه، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار " ريحانه "، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لتنمية النشء ".

وتم تنفيذ الفعاليات من خلال لقاء توعوي تعريفي ، بحضور الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب " مع فاطمة الزهراء على مدير عام إدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة ، و التى قامت بتعريف سواعد ريحانه الدور المنوط به إدارة المرأة والطفولة والأمومة ، واهم الخدمات المقدمة من الإدارة ، كما تناولت بالتعريف بأهمية وحدة حماية الطفل والهيكل التنظيمي له ، تحت قيادة محافظ المنيا، والتنوية عن أهمية الخط الساخن ( ١٦٠٠٠ ) لنجدة الطفل ، ونوهت عن بعض الأمثلة التى قامت الوحدة بتقديم يد العون لها ، وأن الوحدة فى خدمة الجميع فى اى وقت ، وقامت ميسرات وحدة ريحانة ، بالتعريف بالوحدة والدور الذى تقدمه من خلال مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء "وحدة ريحانه "، بزيارة لمعهد الأورام بالمنيا ، لمشاركة المرضى فرحتهم بالذكرى الخمسين بإحتفالات نصر أكتوبر المجيدة ، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم مع تمنياتهن لهم بالشفاء العاجل .

وجاء البرنامج تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن ، وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهم للتعبير عن أنفسهن ، وتفعيل دورهن بالمجتمع ، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن ، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع ، وتأثيرهن فى شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية ، وريادة الأعمال ، وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية ، والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة معاوني المديرية ، وتنفيذ إدارة تنمية النشىء