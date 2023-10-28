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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ميسرات ريحانة يشاركن نزلاء أورام المنيا احتفالات أكتوبر

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء"  بالمنيا ، اليوم السبت ٢٨ اكتوبر ، فعاليتان على قدر كبير من الأهمية ، بمشاركة أكثر من ٢٥ فتاة من سواعد وحدة ريحانه، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار " ريحانه "، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لتنمية النشء ".

وتم تنفيذ الفعاليات من خلال لقاء توعوي تعريفي ، بحضور الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب " مع فاطمة الزهراء على مدير عام إدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة ، و التى قامت بتعريف سواعد ريحانه الدور المنوط به إدارة المرأة والطفولة والأمومة ، واهم الخدمات المقدمة من الإدارة ، كما تناولت بالتعريف بأهمية وحدة حماية الطفل والهيكل التنظيمي له ، تحت قيادة محافظ المنيا، والتنوية عن أهمية  الخط الساخن ( ١٦٠٠٠ ) لنجدة الطفل ، ونوهت عن بعض الأمثلة التى قامت الوحدة بتقديم يد العون لها ، وأن الوحدة فى خدمة الجميع فى اى وقت ، وقامت ميسرات وحدة ريحانة ، بالتعريف بالوحدة والدور الذى تقدمه من خلال مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء "وحدة ريحانه "، بزيارة لمعهد الأورام بالمنيا ، لمشاركة  المرضى فرحتهم بالذكرى الخمسين بإحتفالات نصر أكتوبر المجيدة ، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم مع تمنياتهن لهم بالشفاء العاجل .

وجاء البرنامج  تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن ، وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهم للتعبير عن أنفسهن ، وتفعيل دورهن بالمجتمع ، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن ، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع ، وتأثيرهن فى شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية  ، وريادة الأعمال  ، وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية  ، والتوعية بمخاطر ختان الإناث  والزواج المبكر .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ،  احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة معاوني المديرية ، وتنفيذ إدارة تنمية النشىء 

الجريدة الورقية