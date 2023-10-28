أنشيلوتي ينال بالمديح بـ مودريتش وبيلينجهام في الكلاسيكو

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بلاعبيه بعد تحقيق الريمونتادا في مباراة فريقه أمام برشلونة بكلاسيكو الأرض والتي انتهت بهدفين لهدف لصالح الملكي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.



أضاف أنشيلوتي أن الأمور أختلفت بين الشوطين، الفريق كان ضعيفا وبطيئا لكن تحولنا في الشوط الثاني وأصبح الوضع مغايرا وكنا أكثر عدوانية، لم نكن في البداية في المستوى الذي نتوقعه، كان علينا أن ننسى هذا الأداء لكن لحسن الحظ، كان الشوط الثاني مختلفا وفزنا.



وحول مودريتش صرح مدرب ريال مدريد قائلا: لقد غير لوكا الكثير من الأمور في وجوده التحكم في الكرة زاد وأجبرنا برشلونة على التراجع، بعدها أصبح بيلينجهام أكثر فاعلية للغاية.



وتابع أن الجهاز الفني مندهش من مستوى بيلينجهام وفعاليته هو يسجل الأهداف من منتصف الميدان، واليوم فاجأنا بتسجيل هدف مميز خارج منطقة الجزاء، مضيفا أنه لاعب يحدث الفارق بشكل كبير، ولا أعلم بأي مركز سيتواجد في الكرة الذهبية.

