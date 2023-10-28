الإثنين المقبل.. إنطلاق مؤتمر إتحاد المستثمرات العرب بجامعة الدول العربية

ينطلق يوم الاثنين 30 أكتوبر، الافتتاح العربي لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات" برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

يأتي الافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض بمدينة شرم الشيخ تحت قيادة لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 .

وينظم المؤتمر اتحاد المستثمرات العرب -المنبثق من مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية- بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية وبرعاية وزارات الدفاع والإنتاج الحربي, الطيران المدني، السياحة والآثار، التضامن الإجتماعي, الشباب والرياضة, التجارة والصناعة , المالية, الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات, البيئة, التعليم العالى . مستشفيات وزارة الدفاع, مجلس الوحدة الإقتصادية العربية, هيئة تنشيط السياحة . ومحافظة جنوب سيناء. ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي , الشركة القابضة لمصر للطيران . جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويحضر الإفتتاح شخصيات رفيعة المستوى من ممثلى 32 دولة، الرئيس الشرفي للمؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، سمو الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ على صباح الناصر الصباح

"مرايم الخير"

مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز يلقيها نيابة عن دولته العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني.

وصرحت دكتورة هدى يسي، أن جلسات المؤتمر خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، تتناول عدة جلسات حول تأثير الدبلوماسية الناجحة على تنمية الشعوب وبناء الأوطان، المواصفات الدولية للدفع بالتبادل التجاري ودوره المحوري في تعزيزحركة التجارة والاستثمار الدولي. الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إدارة الخدمات الطبية والمجتمع المدني في ظل مبادرة" عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي "، الاستثمار في التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية، المشروعات الخضراء أهميتها وتأثيرها على تغير المناخ والمحافظة على البيئة، استراتيجية تطوير التعليم والتعليم العالي، وجلسة حول “ الفن والقوى الناعمة”.