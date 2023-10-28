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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشارقة يكتسح بني ياس بخماسية نظيفة في الدوري الإماراتي

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتسح الشارقة نظيره بني ياس بخماسية نظيفة، في ختام الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.
 

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أحرز تيجالي لاعب الشارقة الهدف الأول في الدقيقة 14  قبل أن يضيف كايو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 42، وحاول المالي موسى ماريجا تسجيل الهدف الثالث لصالح الشارقة قبل نهاية الشوط الأول.

قبل أن يضيف فراس بالعربي الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعد مراوغة رائعة قبل أن يسدد الكرة في الشباك، قبل أن يضيف أبوموس هدف الفريق الرابع في الدقيقة 61، وأختتم عثمان كمارا مهرجان الأهداف بعد تسجيله الخامس في الدقيقة 88.

أرتفع رصيد الشارقة إلى 12 نقطة، ليصبح في المركز الرابع، وتوقف رصيد بني ياس عند 7 نقاط، ليظل في المركز الثامن.

 

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