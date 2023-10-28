تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

وكشفت التحقيقات، عن ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة حداد مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى المخدرات بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لعام 2023، بدائرة قسم أول سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،أ" 23 عاما حداد مسلح تهمة إحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الهيروين ، وإحراز سلاح أبيض سكين ، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على زبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.