إحالة  شخصين لمحكمة الجنايات بتهمة إنهاء حياة طالب

أمرت نيابة المعادى ، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، بتهمة قتل طالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

كشفت التحقيقات ما تبلغ من أحد المستشفيات، باستقبالها طالبا متوفيا إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم، وبالانتقال وسؤال والده سائق، قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده، وكل من 8 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.