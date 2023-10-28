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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد ريمونتادا ريال مدريد أمام برشلونة

بيلينجهام ضد برشلونة
بيلينجهام ضد برشلونة

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

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بيلينجهام يحطم رقم زيدان بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

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بيلينجهام الأفضل في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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بيلينجهام يقود ريال مدريد لريمونتادا أمام برشلونة وينتصر عليه في الكلاسيكو

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بيلينجهام يشعل الكلاسيكو ويسجل هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة

 

أنتصر ريال مدريد على برشلونة بهدفين لهدف، بعد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول سجله لاعب البارسا جوندوجان، قبل أن يسجل لاعب الملكي جود بيلينجهام هدفين.

بتلك النتيجة يأتي ريال مدريد في الصدارة برصيد 28 نقطة خلفه جيرونا بنفس عدد النقاط، فيما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وكان جيرونا فاز أمس الجمعى على سيلتا فيجو بهدف نظيف ليعتلي الصدارة بشكل مؤقت قبل أن ينتزعها الملكي، وفي نفس الجولة فاز لاس بالماس على ألميريا بهدفين لهدف.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني:

  1. ريال مدريد برصيد 28 نقطة
  2. جيرونا 28 نقطة 
  3. برشلونة 24 نقطة
  4. أتلتيكو مدريد 22 نقطة (9 مباريات)
  5. ريال سوسييداد 18 ( 10 مباريات)
  6. أتلتيك بيلباو 17 نقطة ( 10 مباريات )
  7. رايو فاليكانو 16 نقطة ( 10 مباريات)
  8. فالنسيا 14 نقطة ( 10 مباريات)
  9. ريال بيتيس 14 نقطة ( 10 مباريات)
  10. لاس بالماس 14 نقطة ( 11 مباراة)             
جدول ترتيب الدوري الإسباني

 

 

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