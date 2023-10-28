حملات المقاطعة وصلت الشارع.. مقهي بالقاهرة تمنع تقديم المنتجات الداعم لإسرائيل

حملات المقاطعة للمنتجات التابعة لشركات داعمه لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وصلت إلى الشارع المصري، حيث إن أعلنت إحدى المقاهي في القاهرة عن الامتناع عن تقديم المشروبات للشركات الداعمة للكيان.

حملات المقاطعة لمنتجات لدول تدعم إسرائيل

وذلك خلال تجربة رصدها أحد المواطنين خلال جلوسه بإحدى المقاهي، وطلب منتج لإحدى الشركات العالمية، ليرد عليه صاحب المقهى سريعًا وبشكل مفاجئ على أنه مقاطع كل هذه الأنواع ولا يوجد إلا مشروبات ليست تابعة وداعمه لدوله الاحتلال.

مقاطعة من أجل إحداث خسائر في المنتجات التابعة لشركات تدعم إسرائيل

حملة مقاطعة للمنتجات، دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

"هذه المقاطعة مرفوضة تمامًا فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، وذلك حسبما صرح د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي، والذي عدد السلبيات التي تقع على الاقتصاد المصرية والعمالة المصرية من حملات المقاطعة للمنتجات "الفرنشايز".

سيطرت حملات المقاطعة على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، ولذلك يحذر الخبير الاقتصادي من حملات المقاطعة للعديد من العملات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر، مشددًا على أنه لا تصح هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها اي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية.

وأوضح "خضر"، أنه ضد فكرة المقاطعة بشكل كامل، منوهًا بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات بأموال مصرية، إذ ان الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم، موضحًا أنها تعرف بـ"استثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة".

وأشار إلى أن هذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة 99%، موضحًا أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضادفة من خلال الضرائب.