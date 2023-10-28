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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه سويلم يلتقى نائب وزير المياه لجنوب افريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  ديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب افريقي، وذلك قبيل إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. 

واشار الدكتور سويلم الى أن إسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين فى مجال المياه من جميع دول العالم ، مشيرا لسعادته بمشاركة جنوب أفريقيا فى إسبوع القاهرة .

واكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات ، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الأفريقية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بالدول الافريقية ، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية"  والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة ، مشيرا لتزايد إقبال الدول الافريقية على الاشتراك فى هذه المبادرة الهامة .

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين .

ومن جانبه .. أعرب نائب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية .

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