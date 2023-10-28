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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لو معندكيش وقت.. حضري لازانيا بالدجاج بدون سلق

لازانيا بالدجاج
لازانيا بالدجاج

تبحث الأمهات عن وصفة سريعة وسهلة تحضرها في دقائق إذا لم يكن لديها وقت كافٍ لعمل شيء، ولأن الأطفال يعشقون المكرونة فإن وصفة الـ لازانيا بالدجاج هي الحل الأمثل لديك، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها دون سلق لإختصار الوقت والحصول على مذاق ألذ.

 

لازانيا بالدجاج

طريقة عمل لازانيا بالدجاج

المقادير

- مقادير البشاميل :

حليب : 3 اكواب (سائل)

دقيق : 4 ملاعق كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- مقادير الدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر (مخلي ومقطع مكعبات)

البصل : 1 حبة (شرائح)

المشروم: كوب (طازج ومقطع شرائح)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- عجينة اللازانيا : عبوة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

 

طريقة التحضير

في قدر على النار سخني الزيت، وأضيفي شرائح البصل وقلبي حتى تذبل.

أضيفي مكعبات الدجاج، وتبّلي بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي الفطر وقلبي المكونات حتى تنضج.

لتحضير البشاميل: اخلطي الحليب مع الدقيق والزبدة جيداً، ثم ضعي المزيج في قدر على النار، ورشي الملح والفلفل الأسود وحركي جيداً، واتركي القدر على النار حتى يغلي البشاميل ويثخن قوامه.

ضعي طبقة من البشاميل في طبق بايركس، ثم وزعي طبقة من اللازانيا ثم الدجاج، ثم طبقة أخرى من البشاميل ثم اللازانيا ثم الدجاج، وكرري الخطوات حتى تحصلي على عدة طبقات وتنتهي المكونات، وانثري الموزاريلا على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي طبق اللازانيا إلى الفرن حتى ينضج تماماً وقدميه ساخناً.

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