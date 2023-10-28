فاروق حسني فى زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر

حرص الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق على زيارة فعاليات معرض الفن المعاصر تحت عنوان " الأبد هو الآن "المقام عند سفح الاهرامات ، قائلاً " سعدت بمشاهدة العمل الفني المتميز للفنان الكبير راشد بن خليفة الذي يحمل عنوان " أجزاء من المتاهة " المستوحى من قصة المتاهة المصرية القديمة ،

وفوجئت بعمل فني كبير متفرد يخلق حالة حوار فنية بين الهرم لغة التاريخ الأبدي مع الفن المعاصر .



ليؤكد براعته في الحوار بين عمله وتفاعله مع الفراغ المحيط بالهرم .

وأضاف حسني أن هذا الحدث الفني الهام يؤكد أهمية الحضارة المصرية وقدرتها على الخيال والإبداع .



حضر هذه الفاعلية العديد من الشخصيات الدبلوماسية والشخصيات العامة من الفنانين والمثقفين والنقاد ورجال الأعمال وكان أبرز الحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زنيل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ، السفير ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة والسيدة حرمه ، سفيرة كولمبيا ،المهندس سميح ساويرس ، السيدة راوية منصور وعدد كبير من محبي الفنون.



يأتي معرض الفن المعاصر «الأبد هو الآن»، بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة بها، والذي تنظمه مؤسسة «كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت»، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية والثقافة واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، ويجمع بين 14 فنانًا من المنطقة ومن مختلف دول العالم، للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، وتقديم أعمالًا فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية.



ويجمع المعرض 14 فنانًا عالميًا، ويستمر المعرض حتي 17 نوفمبر الحالي .