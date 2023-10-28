السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودريتش يحقق رقم تاريخي بعد مشاركته في الكلاسيكو

مودريتش
مودريتش

حقق الكراوتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد رقما قياسيا مع الملكي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

شارك مودريتش في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو بدلا من الألماني توني كروس في الدقيقة 63.

بعد مشاركته في الكلاسيكو، وصل مودريتش إلى المباراة رقم 500 بقميص ريال مدريد الذي يخوض مباراته الأولى مع الملكي.

ريال مدريد ينتصر

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين لهدف، بعد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول سجله لاعب البارسا جوندوجان، قبل أن يسجل لاعب الملكي جود بيلينجهام هدفين.

يأتي ريال مدريد في الصدارة برصيد 28 نقطة خلفه جيرونا بنفس عدد النقاط، فيما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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