بيلينجهام يحطم رقم زيدان بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ونجح بيلينجهام في قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة، بعدما سجل هدفين في الدقائق 68، والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

تفاصيل تحطيم بيلينجهام رقم زيدان

وحسب ما نشرته شبكة ” سكواكا للإحصائيات”، فإن الدولي الإنجليزي نجح في تسجيل 13 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات مع ريال مدريد حتى الآن.

مما يجعل هذا الرقم أقل من ضعف أي لاعب آخر في ريال مدريد أو برشلونة أحرز أهدافًا في موسم 2023/2024.

وأوضحت الشبكة العالمية إلى أن بيلينجهام ايتطاع كسر السجل التهديفي للهدف العاشر في 10 مباريات بمسابقة الدوري، مما يجعله أكثر مما سجل في موسم واحد قبل انتقاله للملكي.

واستطاع اللاعب الإنجليزي كسر أفضل موسم تهديفي لزين الدين زيدان في جميع المسابقات وذلك خلال أول 13 مباراة له كلاعب في ريال مدريد.

كما أن الهدف الأول الذي سجله بيلينجهام في مرمى تير شتيجن نجح في تسجيل رقمًا تاريخيًا جديدًا، مما يجعله الهدف الأول لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء في الكلاسيكو منذ أن سجل جاريث بيل في مايو 2018.