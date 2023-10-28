عمار حمدي يقود تشكيل المقاولون العرب الرسمي أمام الاتحاد السكندري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن التشكيل الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل المقاولون العرب الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري

محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون العرب

المهدي سليمان، هشام صلاح، إسلام أبوسليمة، محمود شبانة، كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، بنجامين، أحمد عادل ميسي، مابولو.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من عمر صلاح، مصطفى إبراهيم، عمرو صالح، ناصر ناصر، بلال السيد، عبدالغني محمد، أحمد عيد، رجب عمران، بيكالي اوبامي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

تبدأ مباراة الاتحاد السكندري و المقاولون العرب مساء اليوم السبت في تمام الساعة8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات ..