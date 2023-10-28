السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب صن داونز: هدفنا التتويج بالبطولات

موكوينا، مدرب صن
موكوينا، مدرب صن داونز

شدد رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، على أن فريقه سيواجه الأهلي غدًا، والذي يعد خصمًا قويًا.

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وأكد موكوينا على أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لكن الفريق دائمًا يبحث عن الفوز، كما أن التتويج بالألقاب والبطولات يعد هدفًا لصن داونز خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات مدرب صن داونز

تحدث موكوينا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي، حيث قال: "بالطبع سنواجه فريقًا مميزًا للغاية، فنحن نعلم ذلك وستكون مباراة صعبة للغاية ولكنهم أيضًا يعرفون مدى صعوبة التواجد هنا في ملعبنا".

وأضاف: "الهدف بالتأكيد دائمًا هو الفوز بالبطولات والألقاب سواء على المستوى الإفريقي أو في أي مكان آخر في العالم، نعمل على تطوير أنفسنا لنكون أفضل في السنوات المقبلة".

بينما تحدث عن بطولة السوبر الإفريقي، فقال: "من المحتمل أن تكون عدد المباريات أقل، كما أنه لا يوجد دور مجموعات".

وأضاف: "لكن في رأيي أن المباريات ليست سهلة كما يعتقد البعض كما هو الحال مع دوري أبطال أوروبا، علينا التركيز في كل مرحلة خاصة وأننا نلعب بمراحل فاصلة، وهذا ما تفعله بقية الفرق مثل الأهلي".

وأختتم مدرب صن داونز تصريحاته: "يمكننا التحدث عن المنافسة مع أندية شمال إفريقيا، وأيضًا عدم احتكار الفوز بالبطولات القارية، لكن يجب أن نثبت جدارتنا أولًا بالفوز بتلك البطولات قبل التحدث عن المقارنة مع تلك الأندية".

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