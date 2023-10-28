"دور المواطن في الانتخابات" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

مفهوم الانتخابات .. ضمن مبادرة ''صوتك أمانة'' بفرع ثقافة الفيوم:

خلال ذلك تم تنفيذ لقاءات تثقيفية عدة، ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، إذْ عقدت مكتبة الكعابي محاضرة بعنوان "مفهوم الانتخابات''، بمدرسة الشهيد رمضان عبدالتواب، تحدث خلالها محمد سالم وكيل برلمان شباب محافظة الفيوم سابقًا، عن أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، أن المشاركة حق دستوري لكل مواطن بدءًا من اتحاد طلاب المدارس والجامعات، ومجالس إدارة النقابات، والأندية والمجالس المحلية الشعبية، ومجلس النواب والشيوخ، كذلك انتخابات رئاسة الجمهورية، كما حثَّ الطلاب علي مشاركتهم في الانتخابات فى المدرسة، كممارسة فعلية للعملية الديمقراطية الانتخابية، واستعرض أيضًا مستويات المشاركة السياسية، من ممارسة حقهم في التصويت والاختيار، إلى درجة الاحتراف في العملية الانتخابية.

شهد بيت ثقافة إبشواى محاضرة بعنوان ''هل الانتخابات من واجبات المواطن أم من حقوقه؟؟''، أوضحت خلالها مها بدوي أمينة المكتبة، معنى الانتخاب، بأنه أهم ركائز الديمقراطية، وأن الانتخاب حق شخصي يكفله الدستور، كما أنه واجب وطنى يقوم به المواطن تجاه بلده، وأن عدم المشاركة يعتبر تخلف عن واجب وطني، لذا فإن القانون يفرض غرامات على المتخلفين.

كما أقامت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان ''دور المواطن فى الانتخابات''، تحدثت فيها مريم محمد عباس عن تعريف العملية الانتخابية، والتطور التاريخي للانتخابات عبر العصور، كما ناقشت خصائص العملية الانتخابية، وأهم مبادئ ومعايير العملية الانتخابية، كما ناشدت جميع الحضور بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات.

نظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان ''مشاركة المرأة في الانتخابات''، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدثت فيها الرائدة الريفية كريمة حسين، مع رواد الوحدة الصحية من السيدات، حول أهمية دور المرأة في المشاركة في الانتخابات، فالمرأة لديها الحق القانوني والإنساني للمشاركة في الانتخابات من أجل اختيار من يمثلها سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.