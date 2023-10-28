خصم 3 أيام من راتب فريق الصحة المهنية بمستشفى مركزي بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وذلك بعد متابعة الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بوحدة طب الأسرة بالشوافين بأولاد صقر.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، كما تفقد العيادات الخارجية وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهًّا بندب طبيب رمد بالمستشفى لتفعيل عيادة الرمد بها، مع تركيب ستارة هوائية بعيادة النساء للحفاظ على جهاز التكييف ولمنع دخول أي حشرات الطائرة.

تفقد وكيل الوزارة الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تفقد الأقسام الداخلية، مؤكدًّا أهمية سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة كافة للمرضى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود مكتب خدمة المواطنين وشباك التذاكر ومكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتلاحظ عدم وضع طفايات الحريق في الأماكن المخصصة لها، وعدم تنظيم الأسلاك الكهربائية بالغرفة، مقررًا مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى بخصم 3 أيام من الراتب، مع تنظيم الغرفة على الفور، كما وجَّه وكيل الوزارة مديرة إدارة نفقة الدولة بالمديرية، بعمل حصر لقرارات العلاج على نفقة الدولة وتنظيم وتصنيف الملفات الخاصة بها.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الداخلية، وقسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًّا بتوفير أوجه الرعاية الطبية كافة لهم.

تأكد وكيل الوزارة من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، كما قام بمراجعة خطوط السير الخاصة بها هي ووحدة التعقيم والمغسلة، موجهًّا ببعض التعديلات بالمغسلة بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تبيَّن وجود فواصل موجودة بالمغسلة غير مستغلة، موجها بنقلها واستغلالها وفقًا للاحتياج، وتم التأكد من توافر مخزون معقم من الآلات والأدوات، ومخزون نظيف من المفروشات يكفي ليومين عمل.

اطمأن على كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، مؤكدًا أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقًا لاحتياجات المرضى الفعلية.