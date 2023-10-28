تفاحة واحدة يوميا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم

أفاد الأطباء الأمريكيون أن التفاح مفيد جدًا لجسم الإنسان لدرجة أن تفاحة واحدة يوميًا يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الفاكهة أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير.

ووفقا للأطباء، إذا تناول الناس التفاح، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الأدوية.

ومن الآثار الإيجابية الأخرى للتفاح على الجسم أنه يساعد على تطهير الأوعية الدموية وجعلها أصغر سنا. وكجزء من التجربة، تناولت بعض النساء عددًا كبيرًا من التفاح، وأكلت بعض النساء البرقوق. ونتيجة لذلك انخفض مستوى الكوليسترول في الدم لدى المجموعة الأولى، ولكن ليس لدى المجموعة الثانية.

وبشكل عام، كان المستوى الصحي لمن تناولوا التفاح أعلى.