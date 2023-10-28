تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول بالدوري السعودي

انتهت مجريات الشوط الأول بين النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب نادي النصر بنسبة استحواذ وصلت إلى 60% وبسبعة محاولات على مرمى أصحاب الأرض من أجل تسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء، بينما حاول فريق الفيحاء في أكثر من 5 مرات لتسجيل هدف التقدم.

سيكون الحسم في الشوط الثاني من خلال فكر الجهاز الفني للفريقين وبالاعتماد على مقاعد البدلاء، حيث ستكون كلمة إنهاء اللقاء وحصد الثلاثة نقاط في مواجهة الجولة الحادي عشر.

يمتلك نادي النصر على مقاعد البدلاء أمام الفيحاء كل من راغد النجار – عبدالله مادو – محمد قاسم – عبدالمجيد الصليهم – علي الحسن – أيمن يحيي – سامي النجعي – محمد مران – عبدالعزيز العليوة.

بينما يمتلك فريق الفيحاء كل من سعود سعد بن زيدان وعبدالرحمن السفري ويوسف حقوي وسلطان مندش وأحمد الكسار ونواف الحارثي وراكان كعبي وعبدالرحمن العنزي ومهند القيضي.