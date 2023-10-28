السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 19 مُتهمًا هاربًا و14 بلطجيًا في حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (19) متهما، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة.

اقرأ أيضًا: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة


 

txt

تنفيذ 57357 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية

txt

ضبط 73 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

وتمكنت الحملة أيضاً فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة في ضبط (14) متهما.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

تنفيذ 57357 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية

ضبط 73 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

ضبط 271 قضية مخدرات في 24 ساعة

تحرير 231 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

الأمن يضبط 4 عناصر إجرامية متلبسين بمواد مخدرة في دمياط

بانجو وهيروين وحشيش.. أمن أسوان يداهم أوكار المخدرات

القبض على رئيس حسابات شركة مُتهم بالإتجار في النقد الأجنبي

القبض على شخصين مُتورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي

الجريدة الورقية