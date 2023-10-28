غدًا ..محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبًا بشركات إبادة الحشرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبًا لإحدى شركات إبادة الحشرات.

غدًا ..محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبا بشركات إبادة الحشرات



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته (8 ورقات مدونة عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورة" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).



وبسؤال المجنى عليها ربة منزل أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.



واعترف المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليها، وأيدها وأقر بقيامه إيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.



وأقر المتهم بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم جديد لـ أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف هاني سامي |ما القصة

كما قررت المحكمة الاقتصادية الحكم، تأييد الحكم بالحبس سنة على الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سب وقذف هاني سامي، وغرامة 5 آلاف جنيه، في القضية رقم 575 لسنة 2023.



وكان الفنان أحمد فلوكس حضر إلى المحكمة الاقتصادية بشخصه، واستأنف على الحكم وتحددت جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.



يذكر أن الفنان أحمد فلوكس يقضي مدة حبس عامين داخل سجن وادي النطرون، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت اللاعبة السابقة لمنتخب مصر لكرة السلة.

تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم



كما قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير ناصف، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم على حكم إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لجلسة 30 ديسمبر.



وفقًا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبي.

