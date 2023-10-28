خالد الشريف : مدينة مرسى علم من أحسن مدن العالم فى السياحة الثقافية والشاطئية

قال خالد الشريف، صانع المحتوي ، إنّ فى زيارات لدولة مصر كانت تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فقط، لاستقطاب الأجانب خلال فترة معينة، ولكن تم إدراك بعض الأنماط والأشكال الخاصة بالقطاع السياحي تصويري معالم السياحة جميلة ، التي لم تكن موجودة في الأجندة السياحية مثل سياحات المؤتمرات والمهرجانات والتزحلق على الرمال في الواحات وغيرهم، وجاء ذلك بفضل جهود القيادة السياسة واهتمامها بقطاع السياحة.

وأضاف "خالد الشريف" المصور صانع المحتوي خلال تصريح تليفزيوني، أنّ مدينة مرسى علم تعد من أحسن مدن العالم التي تتضاهي "المالديف"، لافتًا إلى أنّ العالم بأكمله يولي اهتماما كبيرًا بـ«مرسى علم»، لتميزها بالشعب المرجانية ورياضة الغوص، لذلك يكون الاهتمام بالسياحة الشاطئية متركز في هذه المدينة.

ونوه بأن مصر أدرجت ضمن المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة، وتحديدا السياحة الشاطئية، لافتا إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، استقبال مطار مرسى علم 13 رحلة طيران من دول مختلفة.

وأوضح خالد الشريف، أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة المجرية والبلجيكية والسويسرية تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السياحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.