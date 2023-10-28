طلال الجبلي يعلق بين الأصالة والحداثة.. على منصاتها الرقمية في حب الوطن

قال طلال الجبلي الشاعر: يُعد الشعر من الأدبيات التي يحظى باهتمام كبير من قبل الـقراء والمُثقفين والمُحبين للغة الـعربية، فلكل شاعر أسلوب شعري متميز يجمع بين الأصالة والحداثة في الوقت نفسه، كما يتميز أيضًا بالتفاعل الـعاطفي القوي مع المواضيع التي يتناولها الشاعر في قصيدته وإبداعاته الكتابية.

في السياق ذاته، يستعد طلال الجبلي الشاعر، حاليًا لإطلاق شعر غنائي جديد بعنوان «حب فلسطين»، ومن المقرر أن يصدر في الفترة القريبة المقبلة.

يتضمن «حب فلسطين» الكثير من الـقصائد التي تعبر عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية، والتي تتميز بالعمق والإحساس الشديد، إذْ يتمتع طلال الجبلي الشاعر بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

ومن المتوقع أن يتم استقطاب الكثير من قراء شعر، الذي سيضم مجموعة من القصائد الرائعة التي تعبر عن الـحُب والـغرام والـهوى والأمل والألـم.



يأمل «طلال الجبلي الشاعر»، أن يحظى ديوانه الجديد بالاستقبال الذي يستحقه من الجمهور، وأن تصل قصائده إلى قلوب القراء وتكون مصدر إلهام وتأثير على حياتهم.