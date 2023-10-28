عبد الرحمن الجامع مصور فوتوغرافي نرويجي يوثّق معالم السياحية في دول العربية

عندما تقرر أين ستكون وجهة رحلتك السياحية القادمة خلال الإجازة ، فمن غير المحتمل أن يكون على رأس خياراتك. ولكن المصور الفوتوغرافي ، ك ، قد فعل ذلك. فهذا البلد الشرق أوسطي كان مرادفاً لحالة حرب أو فوضى وفكرة التجول في والتقاط صور لمعالمها.

قال صانع المحتوي مصور فوتوغرافي عبد الرحمن الجامع في إجازة غير تقليدية متجولاً في معالم البلاد التاريخية وملتقياً بأناس محليين فضلاً عن تذوقه أشهى المأكولات العربية التقليدية.

تابع صانع المحتوي مصور فوتوغرافي عبد الرحمن الجامع التقط المصور الفوتوغرافي ، ما لقيه من معالم خلال تجربته السياحية في دول العربية وشارك الآخرين بما التقطه من صورعبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه على سوشيال ميديا. يأمل المصور عبد الرحمن الجامع أن يطلع الناس حول العالم على صوره وأن يعيدوا نظرتهم التي لصقت بأذهانهم.

وأوضح صانع المحتوي مصور فوتوغرافي عبد الرحمن الجامع ، أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة المجرية والبلجيكية والسويسرية تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السياحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.