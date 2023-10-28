السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مهرجان رياضي لأكاديميات كره القدم على ملاعب التنمية الشبابية بطور سيناء

التنميه الشبابية
التنميه الشبابية بطور سيناء

نفذ مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، يوم رياضي أكاديميات كره القدم بالمركز و مركز شباب الساحل ومركز شباب ابوزنيمة، بحضور احمد عبد العزيز وكيل المديريه تم من خلالها منافسات بين الفرق المشاركه اعقبها توزيع شهادات تقدير علي المشاركين  .

يأتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور  اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ،  تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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الجريدة الورقية