خبيرة التجميل ساره القحطاني تكشف المشكلات التي تواجه البشرة في الصيف وطرق علاجها

قالت خبيرة التجميل ساره القحطاني، إن أهم المشكلات التي تواجه المصريين في هذا التوقيت من الفترة بين نهاية موسم الصيف وبداية الخريف، هي مشكلات نتعرض لها بشكل عام ليس فقط السيدات والفتيات بل أيضًا الشباب والرجال وأحيانا الأطفال، وخاصة من يتعرضون لأشعه الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة سواء كان هذا في المصيف أو في ظروف الحياة اليومية فقد يحدث بعض الطفح الجلدي بصورة احمرار أو تقشر أو جفاف أو يكون على هيئة بثور في بعض الأحيان، وقد تحتوي على سوائل.

خبيرة التجميل ساره القحطاني لافتة إلى أن الاحمرار قد يؤدي إلى بعض الحكة وأحيانًا مع البعض يكون بظهور حبوب صغيرة الحجم حمراء في منطقه الجبهة والأنف والذقن ومقدمه الخدين.

وأضافت ساره القحطاني خبيرة التجميل مكيب ارتست، أنه يجب أن نتعامل في هذه الحالة بالترطيب على الأماكن التي حدث بها هذه الظواهر، ولكن بتجنب استخدام الكريمات التجميلية التي تحتوي على روائح عطرية فيجب استخدام كمادات على المنطقة المصابة وتجفيفها بالطبطبة باستخدام مناديل ورقية، واستعمال جل الألوفيرا أو بودرة التلك وممكن عمل ماسك باستخدام ماء الورد، بالإضافة لبودرة التلك للوصول لمادة كريمية وضعها على المنطقة المصابة بهذه الحروق ثم شطفها بالماء العادي بعد أن تجف أو كريمات طبية دون رائحة ويفضل في مثل هذه الحال.

وتابعت خبيرة التجميل ساره القحطاني: «النصيحة الأهم هي الحرص على شرب كميات وافية من الماء لكي يصل الترطيب إلى بشرة الجسم كله والشعر أيضًا فمهم جدًا الحرص على ترطيب الجلد بشكل خاص عند التعرض لحرارة عالية لأنه يؤدي إلى جفافه وقد يصل لتقشيره ومشاكل أخرى، وقد يعاني بعض الأشخاص من الحبوب البيضاء التي تنتشر على منطقه الجبهة وقد يكون أسبابها استخدام كريمات أو أي دهان للشعر وهذا الدهان أو هذه المادة تصل من خلال وضعها على الشعر من خلال اليدين إلى منطقه الجبهة أو أن البشرة تفرز زيوتا كثيرة نتيجة للتعرض للحرارة وبالنسبة لبعض الفتيات أو السيدات قد يستخدمن بعض المنتجات التجميلية غير المناسبة لبشرتهم وعدم ازالتها بشكل تام او النوم بها قد يؤدي الى مشاكل بالبشره كثيرة فيجب تنظيف البشره قبل النوم والحرص على الترطيب».