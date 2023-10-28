خطوات تحويل حجز وحدات سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حتى الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل وصل إلى 3493 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج ٩٠ مترًا) في المقدمة بواقع 2285 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج ٩٠ مترًا) بواقع 736 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 180 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 158 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 75 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 59 طلب تحويل.

شروط تحويل حجز الوحدات السكنية:

تابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك شروطًا عدة للتحويل، ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

أكدت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

خطوات تحويل حجز الوحدات السكنية:

أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن خطوات التحويل بسيطة، إذْ يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني. https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "الطلبات" ثم زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان، كما يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

كما شددت مي عبدالحميد، على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.