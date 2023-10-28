مدرب صن داونز يكشف صعوبة مواجهة الأهلي

كشف رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، عن صعوبة مواجهة الأهلي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأكد موكوينا أن لاعبو صن داونز أثبتوا أن المباراتين الماضيتين أنهم قادرون على المنافسة على التتويج باللقب.

تصريحات مدرب صن داونز

تحدث موكوينا في مؤتمره الصحفي لمواجهة الأهلي، حيث قال: "أثبت لاعبو فريقي خلال المباراتين الماضيتين أنهم قادرون على المنافسة على تلك البطولة".

وتابع مدرب صن داونز تصريحاته: "مواجهة الذهاب في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي صعبة للغاية على أرضنا ضد فريق مميز مثل الأهلي".

بينما علق على موقف اللاعبين المصابين وهم: بيتر شالوليلي ولوكاس كوستا، حيث قال: "من الصعب تواجدهم في المباراة، فنحن نركز على ما هو متاح لنا من اللاعبين".

بينما كشف عن رأيه في التغييرات التي طرأت على الأهلي بعد الهزيمة التي تعرض لها المارد الأحمر بنتيجة 5/2، فقال: "لم تكن هناك الكثير من التغييرات، فهم احتفظوا بنفس اللاعبين في الخط الهجومي".

وتابع: "المدرب قام ببعض التعديلات في مهام اللاعبين مثل منح أليو ديانج بعض الحرية الهجومية، كذلك يتواجد أحمد نبيل كوكا في مركز الوسط الدفاعي".

وواصل: "نجح كولر في استخدام أفشة في مركز صانع الألعاب من أجل خلق الفرص على مرمى منافسيهم وتوسيع المساحات من أجل بيرسي تاو، ولا ننسى علي معلول فهو لاعب مميز في الجانب الأيسر".

الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي أمام صن داونز ستكون في الثالثة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي تُلعب بجنوب إفريقيا.