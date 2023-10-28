عبدالمحسن السميري خبير السوشيال يحذر: "لا تثق بأي حساب على وسائل التواصل "

قال الخبير السوشيال ميديا عبدالمحسن السميري، إن كثيرا من إعلانات مواقع التواصل مضللة وهناك شركات منظمة بالخارج تستهدف الأشخاص داخل البلد.

أن عصر تكنولوجيا المعلومات الحالي، تعتبر السلامة أمرا مهما للغاية، حيث يمكن لسيئو النية من قراصنة الإنترنت استخدام المعلومات الشخصية أو الحساسة الخاصة بنا في كسب المزيد من الأموال بشكل يومي.

وعلى ما يبدو أن المتسللون ليسوا مجرد مستخدمو إنترنت ذوي خبرة كبيرة في استخدام الكمبيوتر، الخبير التقني عبدالمحسن السميري لافتا ولكنهم أيضا علماء نفس يجيدون خداع الآخرين بشكل متقن، لذلك يجب أن تعرف ما هي المعلومات التي يمكن مشاركتها وما هي المعلومات التي يجب أن تظل سري

الخبير السوشيال ميديا عبدالمحسن السميري،: "المُحتال يقول على الضحايا "زبائن".. وأكثر الضحايا من كبار السن والمراهقين لا يعرفون استخدام السوشيال ميديا تقبل جميع الصداقة من الغرباء".

وحذر الخبير السوشيال ميديا عبدالمحسن السميري "النساء"، مشيرًا إلى أنهن ضحايا من إعلانات الوظائف الوهمية المنتشرة بمواقع التواصل يكون معظم هاكر لا تقبل صداقة او ارسال رمز وان "مليون مواطن أسبوعياً الشكاوى من محتالين التي تصلني من عمليات الاحتيال الإلكتروني".

ووجه نصيحة بدالمحسن السميري للمستخدمين قائلا: "لا تثق بأي حساب على وسائل التواصل حتى لو كان حساب اقرب ناس ليك".