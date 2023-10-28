تيسيرات جديدة لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج

تيسيرات وتعليمات جديدة تقدم مؤخرًا للمصريين في الخارج، حول استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.

تيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

ومن ضمن تلك الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي، السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.

وأكد البنك المركزي علي العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت استخدام البطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ 90 يوما.

وأضاف أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

البطاقات الائتمانية في الخارج

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر تعليمات سابقة خاصة بوقف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، للحد من التلاعب والاستخدام السلبي للبطاقات عقب ضبط اشخاص بحوزتهم عدد كبير من البطاقات الائتمانية أثناء السفر، وسحب مبالغ كبيرة في الخارج لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد خلال تلك الفترة، قبل إعادة النظر في القرار وفتح البطاقات بحد ائتماني لا يتجاوز 7700 جنيها مصريا شهريا (تعادل 250 دولار) وهو مبلغ صغير جدا اثار غضب المسافرين للخارج ما دفع المركزي المصري لتعديله مره آخري.