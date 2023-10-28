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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

سكن مصر
سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيقوم بتسليم دفعة جديدة بإجمالي 72 وحدة سكنية بعمارات ( مسلسل 1 ، 2 المرحلة الأولى ومسلسل 1 للمراحل الأخرى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة )، وذلك اعتباراً من غدًا الأحد الموافق 29/10/2023.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54، يوم الأحد 29/10/2023، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الإثنين 30/10/2023، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 31/10/2023، مشيراً إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 عباس العقاد ) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

 

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