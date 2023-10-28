إلحاق 40 طالبًا بجامعة جنوب الوادي ببرنامج معهد جوته

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه فى إطار التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA ) فى برنامج نشر اللغة الالمانية فى صعيد مصر والذى يتم من خلال مركز التطوير الوظيفى بالجامعة (CDC) أنه تم عقد إمتحان المستوى (B1) لعدد 40 من طلاب الجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى التحاق 154 طالب وخريج بالبرنامج لتأهيلهم لسوق العمل حيث يقدم خدمة التدريب والإمتحان المعهد الثقافى الألمانى (معهد جوتهInstitut (Goethe المعتمد من وزارة الخارجية الألمانية.

وأناب عن رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأعرب عن سعادته بنجاح البرنامج فى نشر اللغة الالمانية بصعيد مصر مما يزيد من فرص العمل للخريجين فى مجال صناعة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات كما .

وأشاد الدكتور محمد سعيد بدور مركز التطوير الوظيفى فى احتضان و رعاية هذه النوعية المتميزة من المنح التى تكسب الطلاب و الخريجين لغات أجنبية تسهم فى اختراق سوق العمل بسهولة.

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية لتطوير مهارة التحدث باللغة الالمانية و هو يحقق هدفا رئيسيا من أهداف الجامعة والمركز فى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص جديدة فى مجالات متعددة.

وأضاق عمران، أن المركز يسعى بكل السبل لجذب فرص جديدة لطلاب و خريجي اقليم الصعيد و تسليح الشباب بمهارات عديدة منها ريادة الأعمال و المهارات الحياتية والعمل الحر اتساقا مع اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.