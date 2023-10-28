السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..توريس يعرقل فينيسيوس ويحرمه من فرصة الإنفراد

فينيسيوس جونيور وتوريس
فينيسيوس جونيور وتوريس

منع فيران توريس لاعب برشلونة ، فينيسيوس نجم ريال مدريد من الإنطلاق في هجمة مرتدة سريعة في المباراة التي تجمع بينهما الأن في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
 

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سيطرة كاسحة من برشلونة على ريال مدريد في الشوط الأول

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30 دقيقة.. برشلونة يسيطر والقائم يحرم لوبيز من هدف ثاني في ريال مدريد

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القائم يحرم برشلونة من الهدف الثاني أمام ريال مدريد

وكان فينيسيوس انطلق بالكرة من قبل منتصف الملعب في هجمة مرتدة ذلك قبل نهاية الشوط الأول، لكن تدخل توريس سريعا من أجل إعاقته وجعله يسقط أرضا في لقطة تحكيمية آثارت الجدل.
 

ويتقدم برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول عبر أقدام جوندوجان في بداية الشوط.

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة  بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

 

تشكيل برشلونة 


حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.
وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.
خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.
في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.
 

 

 

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