"نائب محافظ البحيرة" تتفقد المعهد الطبى القومى بدمنهور

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتفقد المعهد الطبى القومى بدمنهور يرافقها الدكتور وائل أحمد الضوى مدير المعهد ،حيث تابعت انتظام سير العمل وجودة ومستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى، كما تفقدت أقسام الإستقبال والطوارىء و الأشعة المقطعية والملاحظة وعناية القلب والتقت مع عددا من المرضى وذويهم.

وتابعت نائب محافظ البحيرة، تواجد كافة الأطقم الطبية من الأطباء وفرق التمريض بالنوبتجيات الخاصة بهم وكذا توفير الرعايه والعناية الصحية لجميع المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجهت بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة أوجه الخدمات الطبية والرعاية لهم و العمل على توفير احتياجاتهم وحسن استقبالهم، وإستمعت لعرض حول الإمكانيات المتاحة بالمعهد وأقسامه المختلفة.

وأكدت بلبع أن البحيرة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، مشيرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بأبناء ومواطنى المحافظة فى شتى القطاعات وخاصة القطاع الصحى.

من الجدير بالذكر أن المعهد الطبي القومي بدمنهور من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة بتكلفة 260 مليون جنيه والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بافتتاحه عبر الفيديو كونفرانس.