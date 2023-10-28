شاهد..مراوغة فيليكس الرائعة أمام روديجير في الكلاسيكو

منع داني كاربخال مدافع ريال مدريد فرصة هدف محقق لـ برشلونة بعد انفراد جواو فيليكس بهجمة مرتدة رائعة للبارسا خلال مباراة الكلاسيكو.

كان جواو فيليكس لاعب برشلونة مر ببراعة من أنطونيو رودريجير مدافع الملكي، قبل أن ينطلق البرتغالي لمرمى ريال مدريد لكن استطاع كاربخال سريعا قطع الكرة وإبعادها عن منطقة الجزاء.

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة ة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

ويتقدم برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما على معلب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.