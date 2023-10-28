طريقة تنسيق الإيشارب مع الفستان الأحمر| لا تتجاهلين الإكسسوارات والمكياج

الفستان الأحمر من الفساتين المبهجة والأنيقة، والتي تعطي جاذبية وأنوثة لصاحبتها، إلا أن بعض الفتيات المحجبات تحتارن في اختيار لون الطرحة المناسب للفستان والمناسبة.

تظن بعض الفتيات أن تنسيق الإيشارب مع لون الفستان الأحمر من الأشياء الصعبة، فممكن أن تظهر بشكل غير مرغوب فيه، أو تكون أنيقة كالفاشونيستا، وفيما يلي نقدم لك طريقة تنسيق الإيشارب مع الفستان الأحمر.

تنسيق الإيشارب مع الفستان الأحمر حسب لون بشرتك

إذا كنتي ترغبين إرتداء فستان سهرة باللون الأحمر، يمكنك اختيار نفس درجة الفستان مع اختلاف نوع القماش، فمثلًا يمكنك اختيار قماش الشيفون مع فستان مليء بالتطريزات أو التفاصيل الكثيرة، والحرير اللامع إذا كان الفستان بسيط خالي من التطريزات الكثيرة.

أما إذا كان الفستان كاجوال، مثلًا عند مقابلة الأصدقاء أو زيارة الأقارب، يمكنك إعتماد خامة القطن أو الجيل أو الشيفون السادة.

وبالنسبة لإختيار الألوان، فيجب الأخذ في الإعتبار لون البشرة، فإذا كنتي من صاحبات البشرة السمراء، اختاري درجات البيج أو الأحمر، أما البشرة القمحية أو البيضاء، يمكنك اختيار درجات النود الفاتحه، أو الرمادي أو الأوف وايت، أو الفضي أو الذهبي (في المناسبات).

تناسق الإكسسوارات مع الفستان الأحمر

يجب الأخذ في الإعتبار أن الإكسسوارات هي ما تحيي اللوك وهي ما تتحكم في مظهرك العام، لذلك عليك تناسق الأحجام والألوان حسب شكل الفستان ولون الإيشارب، فيمكنك مثلًا اختيار لون الحزام والحقيبة والحذاء نفس اللون، مثلًا أحمر أو بيج أو أسود، وإذا كان الحزام مُزين باللون الذهبي، تزيني بمجوهرات ذهبية؛ حتى يحدث تناغم ولا تظهرين بألوان عديدة تفسد أناقتك.

تناسق المكياج مع الفستان الأحمر

أما بالنسبة للمكياج، عليك ربط درجة الإيشارب مع لون الفستان؛ لتحصلين على إطلالة متكاملة ومتناغمة، فمثلًا إذا ارتديتي إيشارب بدرجات البيج مع الفستان الأحمر، يمكنك إعتماد ظلال العين بدرجات النود وأحمر شفاه نفس درجة لون الفستان، أو إعتماد ظلال العين بدرجات النود المدمجه مع الأحمر الفاتح، وأحمر شفاه نود.

وإذا أردتي الإبتعاد عن مشكلة اختلاف درجات الألوان في المكياج، عليك أن تلجأين لدرجات النود، فهي دائمًا الجوكر الذي يتماشى مع أي لون.