العلم الفلسطيني والشال.. مكاسب البائعين من حرب غزة

دائمًا ما يولد من رحم المعاناة والأزمات والحروب تجارة جديدة، والتي تعرف بتجارة فترات الأزمات، وفي كل أزمة أو حرب يظهر شكل ونوع تجارة جديدة، ومنذ يوم 7 أكتوبر وبداية الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولدت تجارة من نوع أخر، وزادت المبيعات للمنتجات التي تخص الدولة الفلسطينية أو الرموز التابعة لها، منها "العلم الفلسطيني" و"الشال الفلسطيني".

ما هي قصة العلم الفلسطيني والشال الفلسطيني؟

تغيرت الفكرة وزادت المبيعات لهذه المنتجات، من بائعي جائلين في الشوارع وشركات تسويق وتطبيقات بيع المنتجات، كان الفاصل بينهما هو "العلم والشال الفلسطيني".

زادت المبيعات للمنتجات التي تحمل رمز للدولة الفلسطينية أو الهوية، وبات "علم فلسطين" في كل مكان في مصر ويمتلى الشارع، في يد الأطفال والشيوخ على المدارس والمساجد وفي كل الطرقات، وذلك في محاولة لتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وتحولت عربات البائعين في الشارع من بيع الخضار والفاكهة إلى بيع الإعلام والشال الفلسطيني.

العلم الفلسطيني

يعد "العلم الفلسطيني" رمز وهوية الدولة الفلسطينية، واتخذه الشعب الفلسطيني رمزا لدولتهم، منذ النصف الأول من القرن العشرين، ويعود سبب اختيار ألوانه إلى ارتباطه بألوان الثقافة الفلسطينية.

العلم الفلسطيني.. يتكون من 3 خطوط أفقية، (أسود وأبيض وأخضر.. وبجوارهما مثلث أحمر متساوي الضلعين)، ويدل علم فلسطين على ان الأسود يعنى الحداد والظلم الواقع على هذا الشعب، والأبيض يرمز للسلام، والأخضر يرمز إلى أراضى فلسطين الخضراء، واللون الأحمر هو لون دم الشهداء.

الشال الفلسطينى

اعتمد الشعب الفلسطيني "الشال" كأحد رموز النضال الفلسطيني، حيث اتخذها أهالى فلسطين رمزا لمقاومتهم منذ عام 1936 حين كان الاستعمار البريطاني، وكان سبب في اتخاذه رمز للانتفاضة، هو أن شاب فدائى فلسطيني ملثم كان يرتديه خلال مقاومة الاحتلال البريطاني، وكانوا يبحثون عنه ولم يستطيع أحد التعرف عليه.

وأول من ارتدى "الشال الفلسطيني" الفلاحون في قرى فلسطين، كما يوجد مصنع واحد فقط يقوم بإنتاجه في الضفة الغربية يعمل منذ عام 1964، ويرمز الشال إلى عدة رموز منها، شبكة الصيد، والخطوط التي على حافة الشال ترمز إلى ورق الزيتون.