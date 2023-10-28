جناح وست هام يتغزل في محمد صلاح

أعرب جاردون بوين، جناح وست هام يونايتد، عن إعجابه بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وشدد بوين، على أن صلاح لديه تأثير كبير، بعد المستويات المميزة له خلال تواجده في البريميرليج.

وتحدث بوين في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "بالطبع البلجيكي هازارد مع تشيلسي كان لا يصدق ومميز بالنسبة لي، لكن بالنسبة لي سأختار محمد صلاح كأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي، إنه المعيار بالنسبة للجميع".

وتابع: “بالتأكيد يعد محمد صلاح، فالأرقام التي يقدمها الدولي المصري كل موسم، وأيضًا فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا”.

وأردف: "محمد صلاح يسجل ما يقرب من 20 هدفًا في الدوري بالموسم الواحد، ويفعل ذلك كل موسم".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره نوتنجهام فورست، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد في الرابعة عصرًا.

جدير بالذكر أن جارود بوين نجح في دخول تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما انضم لقائمة تضم محمد صلاح وتيري هنري فقط، حيث أصبح ثالث لاعب يسجل في أول 5 مباريات متتالية خارج الديار في الموسم.