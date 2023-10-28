أحداث مسجد الفتح.. محطات هامة من عُمر القضية

تُعد قضية أحداث مسجد الفتح، من أبرز القضايا الجنائية، التي جذبت نحوها أنظار وسائل الإعلام ومتابعو الشأن القضائي، على مدار سنوات، صاحبت ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

بداية الأحداث

في السادس عشر من أغسطس 2013، شهد محيط مسجد الفتح في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، اندلاع أحداث عنف، بين قوات الأن ومنتمين إلى جماعة الإخوان، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

بتاريخ 24 فبراير 2014 أمرت النيابة العامة، بإحالة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث مسجد الفتح" إلى محكمة الجنايات.

أمر الإحالة

كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات النائب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وأشارت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة "الإخوان" قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

وأوضحت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين، فقتلوا 210 مواطنين من بينهم أمين شرطة، وأصابوا 296 من بينهم 47 ضابطا وفرد شرطة.

انعقاد أولى الجلسات

في الأول من ديسمبر 2014 عقدت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالدعوى.

أحكام مُغلظة بحق المتهمين

بتاريخ 18 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 22 متهمًا في القضية بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، و 54 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 213 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

النقض تؤيد الأحكام

وبتاريخ العاشر من يونيو 2019 قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، برفض الطعن المُقدم من المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.