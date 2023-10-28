الزمالك 2004 يهزم الإعلاميين بهدفين نظيفين في دوري منطقة الجيزة

‏فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، على الإعلاميين بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السادسة من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

أحرز هدفي الزمالك: عمر شريف ومحمود ياسر .

الجهاز الفني لـ الزمالك 2004

ويقود فريق زمالك 2004: رفاعي محمد رفاعي مديراً فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى ، مهند ياسر إدارياً، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات، إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.‏