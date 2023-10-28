مُتهالك ومبني بطريقة عشوائية.. كشف سبب انهيار جزئي لعقار بمصر القديمة

كشفت مُعاينة نيابة مصر القديمة الجزئية، لموقع انهيار جزئي لمنزل بشارع كورنيش النيل، أن العقار قديم ومُتهالك، ومبني بطريقة عشوائية.

وأوضحت المعاينة أن المبنى، تم تشييده من الحجارة والأخشاب، وأن الانهيار كان بسبب سقوط سقف الطابق العلوي، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة من ساكنيه بكسور متفرقة بالجسم.

بداية الواقعة كانت بوقوع انهيار جزئي في عقار بمنطقة مصر القديمة بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل، وهو ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

مُسنة تفقد حياتها طعنًا.. والنيابة تُناظر جثمانها



استفاق أهالي منطقة السيدة زينب على مشهدٍ مُروع، بعدما عُثر على جثمان سيدة، بها جروح ناتجة عن طعنها في أماكن متفرقة من جسدها.

على الفور، انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى مكان الحادث، لمناظرة جثمان المجني عليها

وتبين أن المجني عليها بها ثلاث جروح طعنية في أماكن متفرقة من جثمانها، فضلًا عن تعرضها إلى تهتك بالرئتين والكلى، وهو ما تسبب في وفاتها بسبب نزيف دموي غزير أوقف وظائفها الحيوية عن الحركة.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مُحاكمة محاسب استولي علي مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

تبين من خلال الاوراق أن المتهم " اسلام . ع " وكشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة " وهي شركة مساهمة مصرية والمختص باعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها" وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح اشخاص غير المتعاملين مع الشركة وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء علي قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات