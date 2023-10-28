النائب هشام الحصري: كلمة الرئيس السيسي تؤكد قوة الدولة وعزمها على تذليل العقبات أمام الإنتاج المحلي

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، اليوم، مؤكدا أنه استهدفت عدد من الرسائل الهامة التى تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضا.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ورأى الحصرى في تصريحات له اليوم، أن أهم رسالة في كلمة الرئيس اليوم، هى طمأنه للمصريين والتأكيد علي قوة الدولة المصرية وأنها لا تمس، بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وكذلك بسبب سياساتها البعيدة عن الخيانة والغدر والمصالح الخاصة.

وثمن الحصرى،: تأكيد الرئيس السيسي علي ماتبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنه مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلي حلا عادلا للقضية الفلسطينية يحمى الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

كما ثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رسالة الرئيس السيسي للمصريبن ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تذليل أى عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر علي الإنتاج المحلي.