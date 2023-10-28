مُسنة تفقد حياتها طعنًا.. والنيابة تُناظر جثمانها

استفاق أهالي منطقة السيدة زينب على مشهدٍ مُروع، بعدما عُثر على جثمان سيدة، بها جروح ناتجة عن طعنها في أماكن متفرقة من جسدها.

على الفور، انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى مكان الحادث، لمناظرة جثمان المجني عليها

وتبين أن المجني عليها بها ثلاث جروح طعنية في أماكن متفرقة من جثمانها، فضلًا عن تعرضها إلى تهتك بالرئتين والكلى، وهو ما تسبب في وفاتها بسبب نزيف دموي غزير أوقف وظائفها الحيوية عن الحركة.

تأجيل محاكمة محاسب استولى على ملايين من جهة عمله



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مُحاكمة محاسب استولي علي مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

تبين من خلال الاوراق أن المتهم " اسلام . ع " وكشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة " وهي شركة مساهمة مصرية والمختص باعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها" وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح اشخاص غير المتعاملين مع الشركة وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء علي قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت التحقيقات أن المتهم أرتكب تزويرا في محررات الكترونية لاحدي الشركات المساهمة في التحويلات المالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالبرنامج الالكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول اليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء علي المبالغ المشار اليه

وشهد الشاهد الأول "عبد الحميد .ي" ،مدير مالي بالشركة أنه عقب قيام المتهم –محاسب الشركة – بإجازة مرضية أكتشف الشاهد الثاني قيام المتهم باجراء عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب الشركة جهة عمله لدي أحد البنوك لحساب أشخاص غير موردي الشركة ولا توجد لهم اية مستحقات طرف الشركة بإجمالي مبلغ 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها وإثباته علي خلاف الحقيقة أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة.