السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان على غزة

استشهاد طواقم طبية
استشهاد طواقم طبية

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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فلسطين تُعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المُستمر على غزة

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سرايا القدس تُطلق رشقة صاروخية من غزة على بئر السبع

 وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، بتدخل دولي لحماية الطواقم الطبية، محذرة من أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في القطاع.

 

 فلسطين تُعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المُستمر على غزة:


 

 ارتفعت حصيلة "قصف الاحتلال الإسرائيلي" المُستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى مُنذ اندلاع الحرب بين "حماس وإسرائيل" في السابع من أكتوبر، حسبما أفادت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس.

 ونقلت فرانس برس عن الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".

 

 ارتفاع حصيلة الضحايا، يأتي في وقت كشف فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية هجومًا ضخمًا وعنيفًا على عموم مناطق القطاع، متسببة بذلك في انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

 

 كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.

 

 ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع، في الوقت الذي تُغير المقاتلات الإسرائيلية بكثافة في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

 

 سرايا القدس تُطلق رشقة صاروخية من غزة على بئر السبع:

 أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة على بئر السبع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

 

 وسبق أن أعلنت كتائب القسام توجيه ضربتين استهدفتا تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

 

 وأكدت في بيانها، أن هذه الرشقة الصاروخية، تأتي ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين".

 

 وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

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