غدًا.. محاكمة متهم بتزوير الأختام الحكومية

تستأنف غدًا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية.

التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة بالهرم



باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في الهرم وكشفت التحقيقات عن أن الحريق نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريقج نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة. خشب في الدور الأرضي بعقار مكون من 7 طوابق بشارع عباس العقار بمدنية نصر، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بدون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اندلاع حريق داخل مخزن خشب بالدور الأرضي عقار مكون من 7 طوابق بشارع عباس العقار بمدنية نصر.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران قبل امتداها بالعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.