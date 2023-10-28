عاطل يُنهي حياة جاره في الوراق

أنهى عاطل حياة جاره بطعنه نافذة في الرقبة بسبب خلافات الجيرة في منطقة الوراق، وتم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35عاما، مصاب بطعنه نافذة في الرقبة.

وبالتحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة.



تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق مع 6 متهمين اعتدوا على الطلبة في حفل فيلا المنصورية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:

- بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

- بإجراء التحريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

- وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

- كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



- تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجارٍ ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.



- وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.