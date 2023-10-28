محافظ الشرقية يأمر بتوسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية بالزوامل

لخلق بيئة جيدة أمام المستثمرين..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، بالبدء فوراً في أعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية لتيسير دخول وخروج السيارات من والى المنطقة الصناعية ولخلق بيئة استثمارية جيدة امام المستثمرين وأصحاب المصانع،جاء ذلك عقب اجتماع محافظ الشرقية مع مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل لتذليل كافة المعوقات أمام النهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الإستثمار في حضور محمد فتحي نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل ومختار عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، بالبدء فى اعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وتسوية المدخل الرئيسى تمهيدا لأعمال الرصف من اتجاه نزلة المنطقة من الطريق الأوسطى، وكذلك توسعة وتمهيد المخرج الرئيسى للمنطقة مروراً بالطريق الأوسطى بدلا من النزلة العمودية أعلى الطريق الأوسطى تفاديا لوقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية،أن المحافظة تسعى بكل جهد لدعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل العقبات واستكمال جميع الخدمات لتوفير بيئة استثمارية صالحة لجذب المستثمرين وتسهيل عملهم واتاحة فرص عمل مناسبة للشباب ليحيوا حياة كريمة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

بدأ الاجتماع بمناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الإستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لآبار المياه الارتوازية المعطلة بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والتي استطاعت تحقيق طفرة هائلة علي مسار النمو الاقتصادي من خلال إنشاء مركز التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية، مشيراً إلى ان زيارته للمنطقة أسفرت عن الإتفاق مع الجانب الصيني لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة واجراء تبادل شبابي وطلابي خلال معسكرات صيفية، وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينغشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاإستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك والتوأمة مع نينغشيا لتحقيق الاستفادة المتبادلة فى جميع المجالات ومنها (الطاقة الجديدة - الطرق الحديثة فى الري - الميكنة الزراعية - حماية البيئة الايكولوجية - تصدير بعض المنتجات الزراعية والأشغال اليدوية - التبادل التجاري) معرباً عن تطلعه لمزيد من الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.